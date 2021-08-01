01 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Lille PSG maçının en iyisi seçildi

Burak Yılmaz maça damga vurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fransa Süper Kupası final maçında PSG'yi 1-0 mağlup eden Lille takımında Burak Yılmaz maça damga vurdu. Yılmaz, Lille'in 45. dakikada Xeka ile bulduğu golün asistini yaptı. Tecrübeli golcü, Foot Mercato tarafından maçın adamı seçildi.

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, PSG'yi 1-0 mağlup ederek Fransa Süper Kupası'nı da müzesine götürdü. Lille'de maça 11'de başlayan Burak Yılmaz, 45'te Xeka'nın attığı galibiyet golünün asistini yaparken, Foot Mercato tarafından maçın adamı seçildi.

Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran Fransızlar, "Her zamanki gibi takımı oyuna sokma ve rakibe baskı konusunda paha biçilemezdi. "Kral" çok güçlü bir şekilde başladı." ifadelerine yer verdi.

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