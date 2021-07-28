Son dakika transfer haberi: Borussia Dortmund cephesinden Merih Demiral açıklaması!
Almanya Bundesliga'nın devlerinden Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, milli futbolcumu Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu. Juventus'un 40 milyon Euro istediği bilinen Merih için, "Merih Demiral transfer listemizde değil ve transfer için üç haneli harcamalar yapmayacağız" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Merih Demiral'ın transferi süreci hakkında açıklamalar yaptı.
Juventus'un 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Merih Demiral için herhangi bir transfer girişiminde bulunmayacaklarını ifade eden Kehl, "Merih Demiral transfer listemizde değil ve transfer için üç haneli harcamalar yapmayacağız. Çok dikkatli davranmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Haaland'ın Chelsea ya da Real Madrid'e transfer olacağı yönünde çıkan iddialar hakkında da konuşan Kehl, "Haaland'ı bırakmak istemediğimizi binlerce kez açıkladık, bir kez daha açıklayayım; Haaland bu sezon bizimle olmaya devam edecek" dedi.
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