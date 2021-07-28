28 Temmuz 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'de David Alaba corona virüsüne yakalandı!

Real Madrid'de Alaba şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Bayern Münih ile sözleşmesi biten ve La Liga ekiplerinden Real Madrid'e imza atan David Alaba'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni transfer David Alaba'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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