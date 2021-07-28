Marius Sumudica'dan Cicaldau itirafı! "Galatasaray beni aradı"

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de görev alan ve şu anda CFR Cluj'un teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica, Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau için itirafta bulundu. | Son dakika transfer haberleri

Türkıye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran, şu an ise Romanya 1. Lig ekiplerinden CFR Cluj'da görev yapan teknik direktör Marius Sumudica, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın, yeni transferi Alexandru Cicaldau için kendisinden fikir aldığını söyleyen Rumen teknik adam, "Bu tip konularda genellikle beni ararlar. Ben her zaman herkese yardım etmeye çalışırım" dedi.

Türkiye'de iyi bir isme sahip olduğunu da belirten Sumudica, Dinamo Bükreş'te oynayan 23 yaşındaki sağ kanat Deian Sorescu ile ilgili bilgi almak için de bir Türk kulübünün kendisini aradığını ifade etti.

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