25 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: İtalya Serie A ekipleri Inter ve Fiorentina A Milli Takım oyuncusu Zeki Çelik'in peşinde!

Serie A devleri Zeki'nin peşinde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Fiorentina, A Milli Takım'ın oyuncusu Zeki Çelik'i gündemine aldı. Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli sağ bek için kulübü en az 10 milyon Euro bonservis talep ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Geride bıraktığımız sezon Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Mehmet Zeki Çelik, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takmayı başardı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter ile Fiorentina, 24 yaşındaki milli oyuncuyu istiyor. Lille'in Zeki Çelik için talep ettiği rakamın ise en az 10 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Zeki'nin, Simone Inzaghi'nin 3-5-2 sistemine de uygun olduğunun altı çizildi. Achraf Hakimi'yi alan Inter'de, Zeki Çelik'in iyi bir rekabet yaratacağı kaydedildi.

Lille ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik, geride bıraktığımız sezon çıktığı 35 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

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