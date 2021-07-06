06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Brezilya 1-0 Peru | Maç sonucu - Özet (Copa America)
Copa America'da heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Brezilya ile Peru karşı karşıya geldi. Brezilya, Lucas Paqueta’nın golüyle maçı 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. (Copa America yarı final)
Copa America yarı final mücadelesinde Brezilya ile Peru karşı karşıya geldi. Brezilya'daki Estadio Nilton Santos Stadı'nda oynanan maçı Brezilya 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Brezilya ilk finalist oldu. Karşılaşmanin 35. dakikasında Neymar'ın asistinde Paqueta topu ağlara gönderdi. Brezilya'nın rakibi Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.
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