31 Temmuz 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Demir Barcelona'da ilk golünü attı

Yusuf Demir Barcelona'da ilk golünü attı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Barcelona'nın Türk yıldızı Yusuf Demir adeta futbolu ile göz doldurmaya devam ediyor. Demir, Barcelona'nın Stuttgart ile oynadığı hazırlık maçında ilk golünü kaydetti.

Barcelona'nın Türk yıldızı Yusuf Demir'den şık gol... Barcelona'nın Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir, performansıyla göz dolduruyor.

Barcelona'nın Stuttgart ile çıktığı hazırlık maçında sergilediği futbolla kendisine hayran bırakan 18 yaşındaki futbolcu, attığı golle parladı.

Barcelona, Yusuf Demir'in golünü sosyal medya hesabından yayınladı.

İŞTE YUSUF DEMİR'İN İLK GOLÜ

Yusuf Demir ilk golünü kaydetti

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