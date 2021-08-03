03 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Liverpool Fabinho ile sözleşme uzattı!

Liverpool Fabinho ile sözleşme uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, orta saha oyuncusu Fabinho ile sözleşme yenilediğini açıkladı. Liverpool, Brezilyalı futbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Premier Lig takımlarından Liverpool, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Brezilyalı futbolcu, 2018-2019 sezonununda Fransız ekibi Monaco'dan, Liverpool'a katılmıştı.

27 yaşındaki Fabinho, Liverpool ile Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası zaferleri yaşamıştı.

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