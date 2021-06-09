09 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler "Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip..."

Son dakika spor haberi... Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı N'golo Kante, hakkında merak edilen konulara, Türkiye ile ilgili görüşlerine ve kariyerine dair birçok noktaya değinen ifadeler kullandı. Kante, "Bir gün mutlaka Türkiye'ye gelip futbol oynayacağım" sözleriyle kariyer hedefleri arasında Türkiye'de oynamak olduğunu da vurguladı. İşte o sözler...

Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu 'nin ön liberosu N'Golo Kante tam bir hayranı... Fransız futbolcunun bu hayranlığının nedeni ise 'te spor ve iş dünyasından birçok kişinin gittiği diş hekimi Dr. ile tanışması... Aslen Sivaslı olan Çağrıcı ailesiyle yakın dost olduğunu belirten yıldız futbolcu, öyle ki M. City zaferi sonrası Çağrıcı ailesini arayarak "Dualarınızla beni motevi ettiniz" demiş ve teşekkür etmiş. İşte Kante'nin 'e yaptığı o açıklamalar...

Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip...

HEPSİ AİLEM GİBİ
Yaklaşık 1 yıl önce diş tedavisi nedeniyle önce Gökhan sonrasında ailesiyle tanıştık, dost olduk. Onları ailemin bir parçası gibi görüyorum. Hatta Gökhan'ın annesine ben de '' diyorum. Annem gibi...

TÜRK YEMEKLERi HARiKA
Hatun anne bana lezzetlerini tattırdı. 'da Michelin yıldızlı usta aşçılara şapka çıkartacak kadar lezzetli yemekler yapıyor. Özellikle ev köftesi, sütlaç ve çayı muhteşem. Gökhan'ın hem sohbeti hem de aile ortamı beni inanılmaz etkiledi.

Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip...

DUALARLA KAZANDIM'
Ne zaman sıkılsam huzur bulmak için 'yi ararım. Bana sürekli destek ve moral veriyor. Porto'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bana moral ve motivasyonu Hatun Anne verdi. Bana dua ettiğini söyleyince kendimi daha güçlü hissettim.

SULTANAHMET'TE SABAH NAMAZI ANLATILMAZ, YAŞANIR
benim için inanılmaz bir manevi atmosferi olan ülke... 'daki Koita, 'de oynayan , Erzurumspor'da oynayan Aatif ve birkaç arkadaşım Türkiye'de oynadılar ve çok seviyorlar. Benim de Türkiye'ye inanılmaz sevgi bağım var.

Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip...

Gökhan ile İstanbul'a gelerek camileri gezdim. Özellikle 'te sabah namazında inanılmaz bir huzur ve rahatlık yaşadım. Bu atmosfer anlatılmaz yaşanır... İstanbul tablo gibi. Boğaz'da bir otelde konakladım, büyülendim.

Dünyanın en çok tarih kokan kenti bence İstanbul. Her köşesinde ayrı bir hikaye görebiliyorsunuz. Özellikle hakkında bulduğum tüm kitapları okuyorum.

Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip...

GENÇLiĞiMDE SOKAKTA ÇöP TOPLADIM
Futbolculuk çok zor bir meslek. Ben zorluklardan geldim. Gençliğimde hem çöp topladım hem de zorluklarla mücadele ederek antrenmanlar yaptım. İnanmak başarmaktır. Futbolcu olmak isteyenler yüreğinde çalışmayı hissetmeli.

THOMAS TUCHEL ÇOK ZEKi
'de çok mutluyum. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Sistemli oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamızın şifresi tüm takım arkadaşlarımla yardımlaşma ve sistemli oynamamızdır. Teknik Direktörümüz Thomas Tuchel çok zeki ve sisteminin sahada uygulanması konusunda konuda çok hassas.

Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip...

ÖNCE TAKIMIN BAŞARISI
Şampiyonlar Ligi finalinden sonra gazeteciler bana Ballon d'Or alacağımı söylediler. Benim için ödülün ikinci planda olduğunu ve takımının başarısının her şeyin önünde geldiğini belirttim.

BURAK, YUSUF VE ZEKİ HARİKALAR
Ligi'ni takip ediyorum. Burak, Yusuf ve Zeki harika birliktelik oluşturdular ve tüm Fransız futbolseverlerin gönlünü çaldılar. Fransa futboluna inanılmaz katkıda bulundular. Umarım daha büyük başarılara ulaşırlar.

Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip...

TATiLE GELiYORUM
'ye tatile geleceğim. Şimdiden heyecanlanıyorum. Arkadaşım ile Antalya, Alanya, Marmaris ve Çeşme'ye gitmenin programını yapıyoruz.

DAHA CHELSEA'DEYiM
Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. 'de görevim daha bitmedi. Bir gün mutlaka Türkiye'ye gelmek ve futbol oynamak istiyorum.

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