Son dakika spor haberi: N’Golo Kante'den flaş sözler "Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip..."

HEPSİ AİLEM GİBİ

Yaklaşık 1 yıl önce diş tedavisi nedeniyle önce Gökhan sonrasında ailesiyle tanıştık, dost olduk. Onları ailemin bir parçası gibi görüyorum. Hatta Gökhan'ın annesine ben de 'Hatun Anne' diyorum. Annem gibi...

TÜRK YEMEKLERi HARiKA

Hatun anne bana Türk lezzetlerini tattırdı. Fransa'da Michelin yıldızlı usta aşçılara şapka çıkartacak kadar lezzetli yemekler yapıyor. Özellikle ev köftesi, sütlaç ve çayı muhteşem. Gökhan'ın hem sohbeti hem de aile ortamı beni inanılmaz etkiledi.