30 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milli futbolcu Ozan Kabak Liverpool'a veda etti!

Ozan Kabak'tan veda paylaşımı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, İngiliz kulübüne veda etti. Milli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Liverpool’da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım." dedi.

Bonservisi Schalke 04'te bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Liverpool'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden İngiliz ekibine veda etti. 21 yaşındaki defans oyuncusu Liverpool'da oynamanın gurur verici olduğunu ifade ederek, herkese teşekkür etti.

Başarılı futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Liverpool Ailesi,

Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim 4 ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi, bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA. (Asla Yalnız Yürümeyeceksin)"

Alman ekibi Schalke 04 ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, 13 maçta giydiği Liverpool forması ile gol ya da asist üretemedi.

Terim'den milli yıldıza mesaj! haberin devamı

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