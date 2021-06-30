30 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lukas Podolski jüri üyesi oldu!

Lukas Podolski jüri üyesi oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Lukas Podolski, Akdeniz ekibiyle mukavele yenilememiş ve takımdan ayrılmıştı. Alman oyuncu flaş bir karar alarak bir yetenek programında jüri üyesi oldu.

Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Akdeniz ekibinden ayrılmıştı. Alman yıldızın geleceği merak konusu olurken, flaş bir karar aldı. Podoslki, Bild'de yer alan habere göre RTL kanalındaki "Super Talent / Süper Yetenek" programında jüri üyesi oldu.

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