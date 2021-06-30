30 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Leicester City Patson Daka'yı kadrosuna kattı!

Leicester Patson Daka'yı transfer etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

İngiltere Premier Lig'in başarılı ekiplerinden Leicester City, Patson Daka'yı transfer etti. İngiliz ekibi, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı renklerine bağladı.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılından bu yana Salzburg ile 125 maça çıkan ve 68 gol atan Daka, 4'ü lig olmak üzere toplam 7 kupa şampiyonluğu yaşadı.

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