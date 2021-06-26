26 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu

İtalya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A grubunu 1. sırada tamamlayan İtalya ile C grubunu 2. sırada tamamlayan Avusturya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. İtalya ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Avusturya maçı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Wembley Stadı'nda oynanacak müsabakayı Anthony Taylor yönetecek.

İTALYA - AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Avusturya: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic

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