Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2020 yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İtalya ile İspanya yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İspanya maçı 6 Temmuz Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak maçta Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.

İKİ TAKIM DA KUPAYI İSTİYOR!

Avrupa Şampiyonası'nda tek şampiyonluğu bulunan İtalya, bu şampiyonluğu 1968 yılında elde etti. İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupayı kazanamadı. Şampiyonanın en başarılı takımlarından biri olan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de kupayı müzesine götürdü.

İTALYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Moreno, Morata, Olmo

EKSİKLER

İtalya'da aşil tendonundan ağır bir sakatlık geçiren Leonardo Spinazzola bu maçta forma giyemeyecek.

İspanya'da ise Pablo Sarabia bu maçta görev oynayamayacak.

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