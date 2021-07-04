Son dakika transfer haberi: A Milli Takım'ın yıldızı Cengiz Ünder Marsilya'da

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı. Fransız kulübü, transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Marsilya'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, bonservisi Roma'da bulunan Cengiz için satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız ismi Cengiz Ünder, Fransa Lig 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Marsilya'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, bonservisi Roma'da bulunan Cengiz için satın alma opsiyonlu kiralık anlaşılmaya varıldığı duyuruldu.

"SAMPAOLI'NIN KADROSUNA DAMGA VURACAK"



Öte yandan Marsilya kulübünün resmin internet sitesinde, Cengiz ile ilgili yazılan yorumda şu ifadelere yer verildi;

"Cengiz çok yönlü, dinamik bir kanat oyuncusu. 1'e 1 oynamada usta ve hücum yeteneği ile rakiplerine fark yaratıyor. Nitelikleri ile Türkiye'nin en umut verici oyuncularından biri oldu. Takımımıza adapte olduktan sonra, Jorge Sampaoli'nin kadrosuna damga vuracak."

İŞTE MARSİLYA'NIN PAYLAŞIMI:

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