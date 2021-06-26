Galler - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A grubunu 2. sırada tamamlayan Galler ile B grubunu 2. sırada tamamlayan Danimarka karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galler - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. A ve B grubunu 2. tamamlayan Galler ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galler - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALLER - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galler - Danimarka maçı 26 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşmada Daniel Siebert düdük çalacak.
GALLER - DANİMARKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore
Danimarka: Schmeichel, Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass, Højbjerg, Delaney, Poulsen, Damsgaard, Braithwaite
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