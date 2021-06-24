Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş karar! Deplasman golü kuralı kaldırıldı

UEFA tarihi bir kararı resmen duyurdu ve deplasman golü kuralının kaldırıldığını kaydetti. Yapılan açıklamada, iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. UEFA'nın aldığı bu karar, "2021-22 sezonundan itibaren uygulanmaya başlanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi ve UEFA Futbol Komitesi'nin tavsiyesini takiben UEFA İcra Komitesi, deplasman golü kuralının tüm UEFA kulüp müsabakalarından elemeler itibarıyla kaldırılmasına yönelik öneriyi onayladı. Buna göre, 2021/22 sezonundan itibaren düzenlenecek organizasyonlarda deplasman golü kuralı olmayacak.

Bu kuralın kaldırılmasıyla birlikte iki takımın iki ayakta aynı sayıda gol attığı beraberliklerde deplasmanda atılan gole bakılmayacak. Maçın sonunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına gidilecek.

UEFA BAŞKANI CEFERIN: EV SAHİBİ TAKIMLAR HÜCUM ETMEKTEN ÇEKİNİYOR



Aleksander Ceferin: Deplasman golü kuralı, 1965'te tanıtıldığından beri UEFA müsabakalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak son birkaç yıldır çeşitli UEFA toplantılarında bu kuralın kaldırılması konusu tartışılmaktaydı. Birçok antrenör, taraftar ve diğer futbol paydaşları, kuralın adilliğini sorguladı ve kuralın kaldırılması yönünde tercihlerini dile getirdi.

Deplasman golü kuralının etkisi asıl amacına ters düşüyor çünkü ev sahibi takımlar özellikle ilk maçlarda hücum etmekten çekiniyor. Bunun sebebi ise rakiplerine çok önemli bir avantaj sağlayacak bir golü yemekten korkuyorlar. Ayrıca özellikle uzatmalarda, deplasman takımı gol attığında ev sahibi takımı iki gol atmaya zorlamanın adaletsizliğine yönelik eleştiriler de var. Öte yandan UEFA Başkanı, "Bugünlerde ev sahibi avantajının artık eskisi kadar önemli olmadığını söylemek doğru olur" dedi.

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