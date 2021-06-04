04 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Lille'de sezonun futbolcusu oldu!

Sezonun futbolcusu Burak Yılmaz!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Fransa Ligi'nde () 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren 'de forma giyen milli futbolcu , takımda sezonun futbolcusu seçildi. Kulüpten yapılan duyuruda, taraftarların yüzde 52,5 oyuyla sezonun futbolcusu ödülünü Burak Yılmaz'ın kazandığı açıklandı. | Son dakika spor haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların yüzde 52,5 oyuyla sezonun futbolcusu ödülünü 'ın kazandığı belirtildi.

'in diğer futbolcuları 'ın yüzde 28,7 ve 'nin yüzde 9,6 oy aldığı ifade edilen açıklamada, "Kral (Burak Yılmaz) kesinlikle Lille taraftarlarının kalbini kazandı. 16'si 'de olmak üzere tüm müsabakalarda 18 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımda aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmesinin ardından sezonun futbolcusu oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milli futbolcu tebrik edildi.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen özellikle ligin son haftalarında attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

Taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz, 'nın en büyük 5 liginde 35 yaş ve üstü futbolcular arasında 'un Portekizli yıldızı 'dan sonra en çok gol atan oyuncu oldu.

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