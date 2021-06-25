25 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bolivya 0 - 2 Uruguay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Uruguay hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Copa America A Grubu'nda Bolivya ile Uruguay karşı karşıya geldi. Uruguay, 40. dakikada Lampe'nin kendi kalesine ve 79. dakikada Cavani'nin golüyle maçı 2-0 kazandı.

Copa America'da heyecan sürüyor. A Grubu'nda Bolivya ile Uruguay kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'nın da forma giydiği Uruguay, maçı 2-0 kazanarak puanını 4'e yükseltti. Uruguay'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada Lampe'nin kendi kalesine ve 79. dakikada Edinson Cavani'den geldi.

BU SONUÇLA A GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU ŞÖYLE

1- ARJANTİN: 7 PUAN

2- ŞİLİ: 5 PUAN

3- URUGUAY: 4 PUAN

4- PARAGUAY: 3 PUAN

5- BOLİVYA: 0 PUAN

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