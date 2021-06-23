23 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu'na ne dedi? Inter'e transferi öncesi...

Belözoğlu Çalhanoğlu'na ne dedi? Inter'e transferi öncesi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: ekibi ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir başka ekibi Inter ile sözleşme imzalayan , transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Bir dönem Inter'de oynayan ile de konuşan milli futbolcu, "Bana kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi." dedi.

'da 4 yıldır formasını giydiği ile sözleşmesi sona erdikten sonra Inter ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayan , transferinin duyurulmasının ardından ilk demecini, kulübün kanalı 'ye verdi.

Çalhanoğlu, "Inter büyük bir takım, büyük bir kulüp, büyük taraftarı var. Buraya gelmenin ne anlam taşıdığını biliyorum. Çok mutluyum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." dedi.

Inter'de olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, yeni kulübündeki hedeflerine dair, "Umarım tüm takım arkadaşlarımla beraber sakatlıksız bir sezon geçiririz. Bu ilk hedef. Sonraki hedef şampiyonluk ve şampiyonlar liginde önemli işler yapmak." diye konuştu.

Inter'de hocası olacak olan ile görüştüğünü ve kendisinden güzel şeyler işittiğini anlatan milli oyuncu, "Güzel şeyler duydum ondan. Büyük hedefleri var. Bunlar hoşuma gidiyor çünkü ben de İtalya'da bir şeyler kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Serbest vuruş ustası olmasını neye bağladığının sorulması üzerine Çalhanoğlu, "Çalışmak bu işin sırrı. Sadece çok çalışmak ve iyi antrenman yapmak. Ama bu iş yüzde 50-50. Yani yarısı yetenekse yarısı da çalışmaya bağlı. Umuyorum ki burada bu şekilde çok sayıda gol atarım." yanıtını verdi.

Çalhanoğlu, gol atmaktan daha çok asist yapmayı sevdiğini ve bunu tercih ettiğini ama önemli olanın her zaman takımın kazanması olduğunu belirtti.

Inter'de de bir dönem top koşturan ile de transferden önce konuştuğunu aktaran Çalhanoğlu, "Bana kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi." yorumunu yaptı.

Resmen açıklandı! Hakan imzayı attı haberin devamı

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