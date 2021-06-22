İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, uzun süredir dünya basınında manşetleri süslüyordu. Kulübüyle yeni sözleşme için anlaşmaya varamayan milli oyuncunun adı, Avrupa'nın devleriyle anılıyordu. Yıldız futbolcu tercihini ezeli rakip Inter'den yana kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncularından Hakan Çalhanoğlu'nun Milan macerası sona erdi. Uzun süredir birçok dev kulüp ile adı anılan Hakan, ezeli rakip Inter'in yolunu tuttu. Son şampiyon Inter'in resmi sitesinden yapılan açıklamada milli futbolcunun kendisini 2024 yılına kadar mavi siyahlı renklere bağladığını duyurdu. 27 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibinden yıllık 5 milyon Euro kazanacak.

Milan ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu bedelsiz olarak Inter'e transfer oldu.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ