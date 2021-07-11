Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

Fransa Ligue 1'in dev kulübü Paris Saint-Germain, yıldızlarla dolu olan kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'den Achraf Hakimi'yi ve Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'u transfer eden PSG, bir başka dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da gözüne kestirdi. İngiliz basınına göre ise Portekizli yıldız Paris'e çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'de Portekiz Milli Takımı'yla mücadele eden ancak turnuvaya erken veda eden Ronaldo, son 16 turunda Belçika'ya elenmişti. Yaz boyunca transfer söylentileriyle Avrupa basınının manşetlerinde yer alan yıldız oyuncu için bir yeni iddia İngiliz basınından geldi.

Juventus'ta geçirdiği son sezonda Pirlo ile yaşadığı ayrışmalar ve Torino ekibinin finansal yapısının Ronaldo'yu artık kaldıramayacağı söylentileri, transfer dedikodularını da yanında getirmişti.

Yine dış basında yer alan haberlerde Pirlo'nun gönderilip yerine Allegri'nin Juventus'un başına geçmesiyle birlikte Ronaldo'nun da takımda kalmaya sıcak baktığı belirtiliyordu.

Sabah'ın derlediği habere göre; Ronaldo'yu bu transfer sezonunda en çok isteyen kulüplerden birisi olan Paris Saint-Germain, son günlerde yaptığı transfer bombalarıyla Portekizli yıldızı etkilemiş görünüyor.

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, son olarak Sergio Ramos'u kadrosuna katan PSG, transfer hedefleriyle Ronaldo'nun kalbini çalmış gözüküyor.

İngiliz gazetesi, Ramos transferinin ardından Ronaldo'nun PSG'ye imza atmaya hevesli olduğunu ve Juventus'tan ayrılabileceğini yazdı.

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmek için kurduğu kadroda Ronaldo'nun daha önce Real Madrid'de birlikte oynadığı yıldızları da barındırıyor.