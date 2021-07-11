11 Temmuz 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

Fransa Ligue 1'in dev kulübü Paris Saint-Germain, yıldızlarla dolu olan kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'den Achraf Hakimi'yi ve Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'u transfer eden PSG, bir başka dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da gözüne kestirdi. İngiliz basınına göre ise Portekizli yıldız Paris'e çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

EURO 2020'de Portekiz Milli Takımı'yla mücadele eden ancak turnuvaya erken veda eden Ronaldo, son 16 turunda Belçika'ya elenmişti. Yaz boyunca transfer söylentileriyle Avrupa basınının manşetlerinde yer alan yıldız oyuncu için bir yeni iddia İngiliz basınından geldi.

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

Juventus'ta geçirdiği son sezonda Pirlo ile yaşadığı ayrışmalar ve Torino ekibinin finansal yapısının Ronaldo'yu artık kaldıramayacağı söylentileri, transfer dedikodularını da yanında getirmişti.

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

Yine dış basında yer alan haberlerde Pirlo'nun gönderilip yerine Allegri'nin Juventus'un başına geçmesiyle birlikte Ronaldo'nun da takımda kalmaya sıcak baktığı belirtiliyordu.

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

Sabah'ın derlediği habere göre; Ronaldo'yu bu transfer sezonunda en çok isteyen kulüplerden birisi olan Paris Saint-Germain, son günlerde yaptığı transfer bombalarıyla Portekizli yıldızı etkilemiş görünüyor.

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, son olarak Sergio Ramos'u kadrosuna katan PSG, transfer hedefleriyle Ronaldo'nun kalbini çalmış gözüküyor.

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

İngiliz gazetesi, Ramos transferinin ardından Ronaldo'nun PSG'ye imza atmaya hevesli olduğunu ve Juventus'tan ayrılabileceğini yazdı.

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmek için kurduğu kadroda Ronaldo'nun daha önce Real Madrid'de birlikte oynadığı yıldızları da barındırıyor.

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

Ramos, Keylor Navas ve Di Maria'yı kadrosunda bulunduran PSG, Ronaldo transferinde bir adım öne çıkmış gözüküyor.

Son dakika spor haberi: Sergio Ramos'u kadrosuna katan Paris Saint-Germain gözüne Cristiano Ronaldo'yu da kestirdi...

Cristiano Ronaldo'nun astronomik ücretlerini dünya üzerinde sağlayabilecek birkaç kulüpten birisi olarak gözüken PSG, bu transfer için sınırlarını zorlayacak.

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