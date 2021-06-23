23 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz'a Milan talip oldu!

İtalyanlar transferi açıkladı! Dünya devi talip oldu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldız isimlerinden için flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. basınında çıkan habere göre 35 yaşındaki futbolcu, İtalyan devi 'ın radarına girdi. İşte son detaylar...

Geçtiğimiz sezon ekibi formasıyla ligde şampiyonluk yaşayan , dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Tecrübeli golcünün talipleri artarkan son olarak devi 'ın devrede olduğu ifade edildi.

basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 'in takımdan ayrılması ve Zlatan Ibrahimovic'in yaşının ilerlemesi ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle golcü arayışına giren Milan ilk hedef olarak 'yu belirlemişti. Ancak Fransız yıldız ile mukavelesini yenileyince Milan rotayı Burak Yılmaz'a çevirdi.

Haberde 'de ile başarısız bir performansa imza atan deneyimli futbolcunun Lille'de attığı gollerle kendisini ispatladığına dikkat çekildi. Burak Yılmaz'ı isteyen tek kulübün Milan olmadığı da vurgulandı.

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