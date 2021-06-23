Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz'a Milan talip oldu!
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Burak Yılmaz için flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınında çıkan habere göre 35 yaşındaki futbolcu, İtalyan devi Milan'ın radarına girdi. İşte son detaylar...
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille formasıyla ligde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Tecrübeli golcünün talipleri artarkan son olarak Serie A devi Milan'ın devrede olduğu ifade edildi.
İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Mario Mandzukic'in takımdan ayrılması ve Zlatan Ibrahimovic'in yaşının ilerlemesi ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle golcü arayışına giren Milan ilk hedef olarak Olivier Giroud'yu belirlemişti. Ancak Fransız yıldız Chelsea ile mukavelesini yenileyince Milan rotayı Burak Yılmaz'a çevirdi.
Haberde EURO 2020'de Türk Milli Takımı ile başarısız bir performansa imza atan deneyimli futbolcunun Lille'de attığı gollerle kendisini ispatladığına dikkat çekildi. Burak Yılmaz'ı isteyen tek kulübün Milan olmadığı da vurgulandı.
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