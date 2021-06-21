Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu Inter'e imza atıyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika transfer haberleri: Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'e transfer oluyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncuyla 2024 yılına kadar sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
Milan ile sözleşmesi sona eren ve Milano ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, milli futbolcunun bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Haberde Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Yıldız oyuncunun salı günü öğleden sonra Milano'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.
Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Hakan Çalhanoğlu, bonuslar hariç 5 milyon Euro net maaş alacak.
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