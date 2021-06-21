21 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu Inter'e imza atıyor! İşte sözleşme detayları

Yeni takımına imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Milli futbolcu , Inter'e transfer oluyor. basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncuyla 2024 yılına kadar sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

ile sözleşmesi sona eren ve ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 'nun yeni takımı belli oldu.

gazeteci , milli futbolcunun bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Haberde Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Yıldız oyuncunun salı günü öğleden sonra Milano'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.

Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Hakan Çalhanoğlu, bonuslar hariç 5 milyon Euro net maaş alacak.

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