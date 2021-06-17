Son dakika spor haberi: Milan Chelsea'nin İngiliz stoperi Fikayo Tomori'yi transfer etti!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Fikayo Tomori'yi, Chelsea'den transfer etti. Tomori'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Milan'ın transfer için 30 milyon Euro'ya yakın ödeme yapacağını ileri sürdü.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, geçen sezon ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı İngiliz stoper Fikayo Tomori ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu devreye sokan Milan, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcuyu 30 Haziran 2025 tarihine kadar renklerine bağladı.

Tomori'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Milan'ın transfer için 30 milyon Euro'ya yakın ödeme yapacağını ileri sürdü.

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