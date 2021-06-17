17 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Milan Chelsea'nin İngiliz stoperi Fikayo Tomori'yi transfer etti!

Milan Tomori'nin bonservisini aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

İtalya Serie A ekiplerinden , Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen 'yi, 'den transfer etti. Tomori'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak basını, Milan'ın transfer için 30 milyon Euro'ya yakın ödeme yapacağını ileri sürdü.

(Serie A) ekibi , geçen sezon ara transfer döneminde 'den kiraladığı İngiliz stoper ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu devreye sokan Milan, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcuyu 30 Haziran 2025 tarihine kadar renklerine bağladı.

Tomori'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak basını, Milan'ın transfer için 30 milyon Euro'ya yakın ödeme yapacağını ileri sürdü.

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