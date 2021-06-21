Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu açıkladı! "Inter ile anlaştım"

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Inter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım" dedi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız futbolcularından Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusuydu. Serie A devi Milan ile sözleşmesi sona eren ve adı uzunca bir süredir Galatasaray'la da anılan Çalhanoğlu, Inter'e transfer oldu.

Yıldız isim bu transferi TRT Spor'a yaptığı, "Inter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım." açıklamasıyla duyurdu.

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