21 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu açıkladı! "Inter ile anlaştım"

Hakan Çalhanoğlu transfer olduğu takımı açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Milli oyuncu , transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Inter ile anlaştım. ’ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım" dedi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız futbolcularından 'nun geleceği merak konusuydu. devi ile sözleşmesi sona eren ve adı uzunca bir süredir 'la da anılan Çalhanoğlu, Inter'e transfer oldu.

Yıldız isim bu transferi 'a yaptığı, "Inter ile anlaştım. 'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım." açıklamasıyla duyurdu.

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