Son dakika spor haberi: Sambacılar Copa America 'da Peru'yu farklı geçti! Brezilya 4 - 0 Peru

Brezilya ile Peru, Copa America 2021 ikinci maçında karşı karşıya geldi. Nilton Santos Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sambacılar 3 puanın sahibi oldu. Brezilya'ya galibiyeti getiren goller Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro ve Richarlison'dan geldi.

Bu galibiyetle 6 puana ulaşan Brezilya, A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Peru ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

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