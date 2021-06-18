18 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Sambacılar Copa America 'da Peru'yu farklı geçti! Brezilya 4 - 0 Peru

Sambacılar Peru'yu farklı geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

'da heyecan sürüyor. ikinci karşılaşmasında ile karşılaştı. Sambacılar, maçı 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri , , ve kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ile , 2021 ikinci maçında karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sambacılar 3 puanın sahibi oldu. Brezilya'ya galibiyeti getiren goller , , ve 'dan geldi.

Bu galibiyetle 6 puana ulaşan Brezilya, 'ndaki liderliğini sürdürdü. Peru ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

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