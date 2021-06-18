18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Sambacılar Copa America 'da Peru'yu farklı geçti! Brezilya 4 - 0 Peru
Copa America'da heyecan sürüyor. A Grubu ikinci karşılaşmasında Brezilya ile Peru karşılaştı. Sambacılar, maçı 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro ve Richarlison kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Brezilya ile Peru, Copa America 2021 ikinci maçında karşı karşıya geldi. Nilton Santos Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sambacılar 3 puanın sahibi oldu. Brezilya'ya galibiyeti getiren goller Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro ve Richarlison'dan geldi.
Bu galibiyetle 6 puana ulaşan Brezilya, A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Peru ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.
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