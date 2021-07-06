06 Temmuz 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Inter Aleksandar Kolarov ile sözleşme uzattı!

Kolarov'un geleceği netleşti! Inter ile...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Geçtiğimiz sezon Roma'dan Inter'e transfer olan Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov, kulübüyle sözleşme uzattı. Bir dönem Türk takımlarıyla adı anılan 35 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibiyle 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. | Son dakika spor haberleri

Transfer çalışmalarına sürdüren İtalya Serie A ekibi Inter, Aleksandar Kolarov ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Geçen sezon Inter'le 11 maçta görev alan Kolarov, 1 asist kaydetti.

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