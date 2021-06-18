18 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'li Reinildo ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı!

Lille'li Reinildo ülkesinde saldırıya uğradı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'de milli yıldızlarımızın takım arkadaşı Reinildo, ülkesi 'te saldırıya uğradı.

Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Reinildo Mandava'nın dün 'te saldırıya uğradığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fransız basınındaki haberlerde, Reinildo'nun tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te bir arkadaşının düğününe giderken aracının çalınmaya çalışıldığı aktarıldı.

Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edilirken, 27 yaşındaki futbolcunun olayın ardından karakola gittiği ve geceyi orada geçirdiği kaydedildi.

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