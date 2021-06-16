16 Haziran 2021, Çarşamba
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Brentford - Arsenal
Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları açıklandı!
İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonunun açılış hafta maçlarının programı açıklandı. Yapılan duyuruya göre, son şampiyon Manchester City, ilk hafta karşılaşmasında Tottenham ile deplasmanında karşılaşacak. İşte program... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig'de 2021/22 sezonunun fikstürü belli oldu.
14 Ağustos 2021'de başlayacak Premier Lig 2021-22 sezonunun ilk haftası şu şekilde olacak;
Brentford - Arsenal
Burnley - Brighton
Chelsea - Palace
Everton - So'ton
Leicester - Wolves
ManU - Leeds
Newcastle - West Ham
Norwich - Liverpool
Tottenham - Man City
Watford - Aston Villa
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