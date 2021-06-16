16 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları açıklandı!

Premier Lig'de ilk hafta programı açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'de 2021-22 sezonunun açılış hafta maçlarının programı açıklandı. Yapılan duyuruya göre, son şampiyon , ilk hafta karşılaşmasında ile deplasmanında karşılaşacak. İşte program... | Son dakika spor haberleri

'de 2021/22 sezonunun fikstürü belli oldu.

14 Ağustos 2021'de başlayacak Premier Lig 2021-22 sezonunun ilk haftası şu şekilde olacak;

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- Brighton
Chelsea - Palace
Everton - So'ton
Leicester - Wolves
ManU - Leeds
Newcastle - West Ham
Norwich -
- Man City
Watford -

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