03 Temmuz 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Ozana Kabak'a Bayer Leverkusen talip oldu

Ozan'a flaş talip! Bonservis bedeli...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu Liverpool'da geçiren Ozan Kabak konusunda flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Milli futbolcuya Bayer Leverkusen takımının talip olduğu iddia edildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, sezonun sona ermesiyle bonservisini elinde bulunduran Schalke 04'e geri dönmüştü. Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesiyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli stopere birçok takım talip olurken, İspanyol basını da flaş bir iddia ortaya attı.

Todofichajes.com'da yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, genç savunmacıya talip oldu.

Savunmasına takviye yapmak isteyen Leverkusen, bu bölge için listein başına Ozan Kabak'ı aldı. Transferde ciddi olan Leverkusen'in önündeki en büyük engelin ise 'maddiyat problemi' olduğu öne sürüldü.

Schalke'nin Ozan için 30 milyon euro istediği, Leverkusen cephesinin ise indirim istediği kaydedildi.

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