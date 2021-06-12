12 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United David Moyes'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

West Ham'da David Moyes kararı! Sözleşmesi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

İngiltere ekiplerinden , teknik direktör ile sözleşme yeniledi. İngiliz temsilcisi İskoç teknik adamla 2024 yılına kadar yeni mukavele imzaladı.

İngiltere ekibi , teknik direktör ile yeni sözleşme imzaladı.

, 58 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Moyes'un sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Moyes yönetimindeki West Ham United, geçen sezon Premier Lig'de 65 puanla 6. sırada yer almıştı.

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