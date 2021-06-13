Son dakika spor haberi: Bir dönem A Milli Takım ve Galatasaray forması da giyen Emre Mor Celta Vigo'da kadro dışı!
Genç yaşında A Milli Takım'a seçilen, kariyerinde Galatasaray, Borussia Dortmund ve Olympiakos gibi takımlarda oynayan Emre Mor, hiçbir kulüpte bekleneni veremedi. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, burada da kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Celta Vigo'nun sezon başı hazırlık kampına 3 hafta kala Emre Mor, teknik direktör Eduardo Coudet'in raporu üzerine kadro dışı bırakıldı.
Marca'da yer alan habere göre; Emre Mor'a hazırlık kampında olmayacağı ve gelecek sezon da kendisine süre verilmeyeceği bildirildi. 24 Ocak'tan beri sahalardan uzak alan Emre Mor'a kendisine kulüp bulması istendi.
Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan basın toplantısında da kulüp başkanı Carlos Mourino, birçok kulübün Emre Mor'a teklif yaptığını ancak bonservissiz olarak satışına izin vermeyeceklerini dile getirmişti.
2017 yazında 13 milyon Euro bonservisle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'un kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
Emre Mor, 2019/20 sezonunda önce Galatasaray'a ardından Olympiakos'a kiralık olarak transfer olmuştu. Emre Mor, bu sezon La Liga'da oynadığı 11 maçta 498 dakika süre buldu ve skora katkı sağlayamadı.
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