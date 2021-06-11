11 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! "Barcelona Merih Demiral'ı istiyor"

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, 23 yaşındaki stoperimiz için Barcelona'nın devreye olduğunu yazdı. | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! Barcelona Merih Demiral'ı istiyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

İtalya Serie A'nın köklü kulübü 'ta forma giyen A Milli Takım'ımızın yıldı oyuncusu performansıyla göz dolduruyor.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! Barcelona Merih Demiral'ı istiyor

'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 'a transfer olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu performansıyla birçok takımın da dikkatini çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! Barcelona Merih Demiral'ı istiyor

'nın önde gelen kaynaklarından AS, milli yıldızımız için flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! Barcelona Merih Demiral'ı istiyor

Habere göre İspanyol devi 'nın gözü milli yıldız 'de...

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! Barcelona Merih Demiral'ı istiyor

Haberin detaylarında Umtiti'nin endişe verici durumu ve Lenglet'in istikrarsız performansı sonrası Eric Garcia'ya ek bir savunmacı gerekliliğinin altı çizildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! Barcelona Merih Demiral'ı istiyor

Öte yandan Demiral'ın savunmanın her iki tarafında oynayabilmesinin Alba'nın yerine geçebilecek oyuncu arayşını da kapsadığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! Barcelona Merih Demiral'ı istiyor

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