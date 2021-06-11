Son dakika spor haberleri: Transferde flaş iddia! "Barcelona Merih Demiral'ı istiyor"

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, 23 yaşındaki stoperimiz için Barcelona'nın devreye olduğunu yazdı. | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ımızın yıldı oyuncusu Merih Demiral performansıyla göz dolduruyor.

Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu performansıyla birçok takımın da dikkatini çekiyor.

İspanya'nın önde gelen kaynaklarından AS, milli yıldızımız için flaş bir iddia ortaya attı.

Habere göre İspanyol devi Barcelona'nın gözü milli yıldız Merih Demiral'de...

Haberin detaylarında Umtiti'nin endişe verici durumu ve Lenglet'in istikrarsız performansı sonrası Eric Garcia'ya ek bir savunmacı gerekliliğinin altı çizildi.