11 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax kalecisi Andre Onana'ya CAS müjdesi! Cezası...

Ajax kalecisi Andre Onana'ya CAS müjdesi! Cezası...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2021

ekiplerinden 'ın kalecisi , yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay men cezası almıştı. (), bu cezayı 9 aya indirdi.

'tan yapılan açıklamaya göre, eşine ait bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığını belirten Onana'nın itirazı kısmen kabul edildi.

Mahkeme, 25 yaşındaki kalecinin cezasında 3 aylık indirim yapılmasına hükmetti. Kamerunlu futbolcunun cezasının 3 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.

, idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlanan Onana'ya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şubatta 12 ay men cezası vermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Wijnaldum PSG'de! Wijnaldum PSG'de!
UEFA'dan flaş karar! Barcelona Real Madrid ve Juventus... UEFA'dan flaş karar! Barcelona Real Madrid ve Juventus...
UEFA o takımı 7 yıl Avrupa'dan men etti! UEFA o takımı 7 yıl Avrupa'dan men etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör