11 Haziran 2021, Cuma
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EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'na Covid-19 şoku!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Rusya Milli Takımı'nda Covid-19 şoku yaşanıyor. Rusya'da, yeni tip corona virüsüne yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Rusya'da, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.
Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildi.
Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.
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