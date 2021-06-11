11 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'na Covid-19 şoku!

Turnuva öncesi Rusya'ya Covid-19 şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

'nda mücadele edecek olan 'nda Covid-19 şoku yaşanıyor. 'da, yeni tip corona virüsüne yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

'nda () mücadele edecek 'da, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper kadroya dahil edildi.

Rusya, bu akşamki - maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda , ve ile karşılaşacak.

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