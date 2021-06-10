Son dakika transfer haberi: Liverpool'dan Georginio Wijnaldum PSG'ye transfer oldu!
Son dakika transfer haberi: Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain, Liverpool'dan Georginio Wijnaldum ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'da forma giyen orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Avrupa'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten Wijnaldum, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla birlikte daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Feyenoord, PSV ve Newcastle United formaları giyen Wijnaldum, 2016 yılında Liverpool'a transfer olmuştu.
İngiliz ekibinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon 51 maçta 3 gol atmıştı.
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