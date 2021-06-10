10 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Liverpool'dan Georginio Wijnaldum PSG'ye transfer oldu!

Wijnaldum PSG'de!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika transfer haberi: ekibi Paris Saint-Germain, 'dan ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

(Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (), 'da forma giyen orta saha oyuncusu 'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Avrupa'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten Wijnaldum, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla birlikte daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde , PSV ve formaları giyen Wijnaldum, 2016 yılında Liverpool'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde , ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon 51 maçta 3 gol atmıştı.

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