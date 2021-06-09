09 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: UEFA Letonya'nın Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti!
UEFA, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları sebebiyle incelemeye alınan Letonya takımı Ventspils'in, Avrupa kupalarından 7 yıl men edildiğini duyurdu. Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak.
Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak.
Karara göre, kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men edildi.
Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını FIFA'dan talep etti.
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