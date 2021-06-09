Son dakika transfer haberi: Maurizio Sarri resmen Lazio'da!
Lazio, ünlü teknik adam Maurizio Sarri'yle anlaştığını açıkladı. Sarri, bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilmişti. İtalyan hoca, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Vedat Muriqi'nin forma giydiği Lazio, teknik direktörlük koltuğuna Maurizio Sarri'yi getirdiğini açıkladı.
Sarri, bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilmişti.
İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak.
Öte yandan sözleşmede Avrupa'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor.
Juventus'taki görevinden bir önceki sezonun sonunda ayrılan 62 yaşındaki teknik adam, kontratı feshedilmediği için Torino ekibinden maaş almaya devam etmişti.
𝙐𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇𝙀 🤝— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021
Maurizio Sarri è il nuovo allenatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale ⚪️🔵
➡️ https://t.co/rfiKjcRd4S pic.twitter.com/c13ZOstWmB
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