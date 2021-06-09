09 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Maurizio Sarri resmen Lazio'da!

Maurizio Sarri resmen Lazio'da!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.06.2021

, ünlü teknik adam 'yle anlaştığını açıkladı. Sarri, bir dönem 'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilmişti. İtalyan hoca, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'nin forma giydiği , teknik direktörlük koltuğuna 'yi getirdiğini açıkladı.

Sarri, bir dönem 'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilmişti.

İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

Öte yandan sözleşmede 'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor.

'taki görevinden bir önceki sezonun sonunda ayrılan 62 yaşındaki teknik adam, kontratı feshedilmediği için ekibinden maaş almaya devam etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
UEFA o takımı 7 yıl Avrupa'dan men etti! UEFA o takımı 7 yıl Avrupa'dan men etti!
Premier Lig'den 6 takıma dev ceza! Premier Lig'den 6 takıma dev ceza!
İspanya Milli Takımı'ndan aşı kararı! İspanya Milli Takımı'ndan aşı kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör