09 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya'da corona virüsü şoku! Busquets'in ardından Llorente...

İspanya'da 2. corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlıklarını sürdüren İspanya'da 'in ardından Diego Llorente de Covid-19'a yakalandı.

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımında Covid-19 testi dün pozitif çıkan defans oyuncusu Llorente'nin takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Llorente'nin, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

İspanya Milli Takımı'nda ilk olarak 6 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıkan takım kaptanı kamptan ayrılmıştı.

Busquets'in ardından milli takım kafilesine hemen Covid-19 aşısı yapılması için Kültür ve Spor Bakanlığı ile girişimde bulunmuştu.

Ancak Sağlık Bakanlığındaki Covid-19 Kurulu, tek doz aşının sadece Johnson&Johnson'da olduğunu ve bu aşının genç yaştakilere yapılmasıyla ilgili şüphelerin olmasından futbolculara uygulanamayacağını açıklamıştı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımda çıkan Covid-19 vakalarından dolayı Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga'yı kampa çağırdı.

EURO 2020 öncesi İspanya'da Busquets şoku! haberin devamı

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