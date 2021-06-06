07 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets şoku!

EURO 2020 öncesi İspanya'da Busquets şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'nın kaptanı 'in yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, hazırlıklarına 'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan PCR testleri sonrası 'in sonucunun pozitif olduğu, diğer tüm futbolcular ve teknik heyette ise negatif sonuç çıktığı duyuruldu.

Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Karantinada kalacak olan futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

Diğer yandan, 'nın yarın basına açık tüm etkinlikleri de iptal edildi.

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