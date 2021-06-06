Son dakika spor haberi: EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets şoku!
İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Busquets'in yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan PCR testleri sonrası Sergio Busquets'in sonucunun pozitif olduğu, diğer tüm futbolcular ve teknik heyette ise negatif sonuç çıktığı duyuruldu.
Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.
Diğer yandan, İspanya Milli Takımı'nın yarın basına açık tüm etkinlikleri de iptal edildi.
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