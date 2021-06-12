Galler - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galler - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında Galler ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galler - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALLER - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - İsviçre maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

GALLER BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYOR!

2016 yılında Fransa'da oynanan son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final gören Galler, EURO 2020'de de aynı başarıyı elde etmek için mücadele edecek. Galler ve İsviçre, turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan 7 maçın 5'ini İsviçre kazanırken, son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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