12 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Galler - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

Galler - İsviçre maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

A Grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galler - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galler - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALLER - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - İsviçre maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da 'de canlı yayınlanacak.

GALLER BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYOR!

yılında 'da oynanan son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final gören Galler, 'de de aynı başarıyı elde etmek için mücadele edecek. Galler ve İsviçre, turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan 7 maçın 5'ini İsviçre kazanırken, son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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