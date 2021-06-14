14 Haziran 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
İspanya - İsveç maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem
İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası E grubu maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında İspanya ile İsveç kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İspanya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya - İsveç maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem
Slavko Vincic yönetecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig