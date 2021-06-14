14 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

İspanya - İsveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

E grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İspanya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - İsveç maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de 'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem
yönetecek.

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