İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası E grubu maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında İspanya ile İsveç kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İspanya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - İsveç maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem

Slavko Vincic yönetecek.

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