07 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

EURO 2020'de ilk kez uygulanacak! Elle oynama kuralı...

EURO 2020'de ilk kez uygulanacak! Elle oynama kuralı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

, (IFAB) "gol pozisyonundaki oyuncuların istem dışında topa elle temas etmesi halinde devam kararı alınacağı"nı açıkladı.

, (IFAB) tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin, 'nda () uygulanacağını duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerin, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'de uygulanacağı belirtildi.

'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşu ihlal olmayacak.

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık kural ihlali olarak sayılmayacak.

Yapılan değişikliğe göre elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle:

"Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

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