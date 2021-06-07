07 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Portekiz'i yenen Almanya Avrupa şampiyonu oldu

Almanya Avrupa şampiyonu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika spor haberleri: finalinde 'i 1-0 mağlup eden , şampiyonluğa ulaştı.

'nın başkenti 'daki 'nda oynanan maçta 'ya kupayı getiren golü 49. dakikada attı.

Almanya, 2009 ve 2017 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyon olmayı başardı.

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