07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: İngiltere Mili Takımı'nda flaş eksik! Trent Alexander-Arnold...
EURO 2020'de mücadele edecek olan İngiltere'de sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold kadroya alınmadı. Liverpool'un yıldız oyuncusu yerine takıma, Brighton'da forma giyen Ben White çağırıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun EURO 2020 kadrosuna alındığı belirtildi.
Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.
İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.
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