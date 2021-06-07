07 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İngiltere Mili Takımı'nda flaş eksik! Trent Alexander-Arnold...

İngiltere Alexander-Arnold kadroya alınmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'de mücadele edecek olan 'de sakatlığı bulunan kadroya alınmadı. 'un yıldız oyuncusu yerine takıma, 'da forma giyen çağırıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek 'de, sakatlığı bulunan 'ın yerine kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun EURO 2020 kadrosuna alındığı belirtildi.

ekibi & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.

İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda , ve ile karşılaşacak.

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