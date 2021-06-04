Son dakika spor haberleri: A Milli Takım EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor

Son dakika spor haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız Almanya'da gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de konaklayan Ay Yıldızlılar, antrenmanı da buradaki sahada yaptı. Moldova maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Milliler, EURO 2020 çalışmalarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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