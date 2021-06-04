04 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor

A Milli Takım'da EURO 2020 hazırlıkları
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın () açılış maçında ile karşılaşacak 'mız 'da gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

kentinin kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de konaklayan Ay Yıldızlılar, antrenmanı da buradaki sahada yaptı. maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Milliler, çalışmalarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Çarpıcı sözler! haberin devamı

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