Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! "İrdelenmesi gereken şey..."
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal, A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Kapsal'ın Fotomaç Gazetesi'ndeki yazısı...
REHA KAPSAL - HASAT ZAMANI
En son oynadığımız Azerbaycan ve Gine maçlarından sonra Şenol hoca, İtalya karşısında sahaya süreceği ilk onbiri Moldova maçında prova etti. Oyun başlangıcımız arzuluydu ama çok telaş yaptık. Çabuk ve hızlı oynamak yerine aceleci ve sabırsız futbolumuz çok pas hatasına neden oldu.
Sonraki bölümde oyunumuzu oturttuk. Özellikle ilk devre yerden oyun tekniği olan Ozan, Hakan ve Yusuf'un dar alan paslaşmaları ve becerileriyle daha rahat rakip yarı alanda oynadık. Kapalı ve derinlemesine savunma yapan Moldova'ya karşı hücumda sete yerleştiğimizde rakip defansın arkasında çok fazla topla buluşamadık. Ancak hareketli oyunda Burak, duran topta da Merih ve Zeki ile pozisyonlar bulduk.
Burda irdelenmesi gereken, oyun içinde rakip savunma arkasındaki opsiyonları daha fazla değerlendirmemiz gerekir. Burak pas bağlantısına geldiği zaman Kenan ve Yusuf'un, yeri geldiğinde Ozan ve Hakan'ın orta sahada iç koridorda topsuz koşu denemesi lazım. Kısa paslardan sonra dikine çok çabuk oynamak gerekir. Nitekim Burak'la böyle bir pozisyondan yararlanamadık.
İkinci devre oyuncu değişikleriyle beraber biraz daha Kenan'ın destekleyici olarak ikinci santrfor gibi Burak'la oynaması kapalı savunmanın açılmasında en büyük anahtar formüldü. Goller geldiği gibi Cengiz'in özellikle ilk Azerbaycan maçında iyi olmayan, Gine karşısında biraz daha artan performansı bu maçta gol atarak öz güvenini kazanmasını sağladı.
Bu Milli Takım'ımız açısından çok önemliydi. Çünkü Cengiz bu sene Leicester'da çok forma şansı bulamadı. Milli Takım'da çizgide Cengiz gibi hızlı, adam eksilten, topa iyi vuran ve savunma arkası koşu yapan oyuncu sayımız çok az. Kerem var o da iyi niyetli, yetenekli ama acemi. Avrupa Şampiyonası'nda skor alacağımız zaman kapanan savunmalara karşı Cengiz gibi becerili bir oyuncuya çizgilerde ihtiyaç duyacağız.
Şenol hoca oynadığımız bu 3 hazırlık sınavında mutlaka olumlu ve olumsuz yönleri analiz edecek. İtalya ile yapacağımız açılış maçında bu seviyenin daha üzerinde bir Milli Takım'ımız savunma ve hücum anlamında sahada yer alacaktır. Gövdeli oyunculardan kurulu, son dönemde Avrupa'da çok iyi oyunlar oynadığımız gibi sonuçlar da alan formda gelişen Milli Takım'ımız var. Bu değişimin de hasadını Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir şekilde alacağımızı umut ediyorum.
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