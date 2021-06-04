04 Haziran 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! "İrdelenmesi gereken şey..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal, A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Kapsal'ın Fotomaç Gazetesi'ndeki yazısı...

Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! İrdelenmesi gereken şey...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

REHA KAPSAL - HASAT ZAMANI

En son oynadığımız ve Gine maçlarından sonra , karşısında sahaya süreceği ilk onbiri Moldova maçında prova etti. Oyun başlangıcımız arzuluydu ama çok telaş yaptık. Çabuk ve hızlı oynamak yerine aceleci ve sabırsız futbolumuz çok pas hatasına neden oldu.

Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! İrdelenmesi gereken şey...

Sonraki bölümde oyunumuzu oturttuk. Özellikle ilk devre yerden oyun tekniği olan , ve Yusuf'un dar alan paslaşmaları ve becerileriyle daha rahat rakip yarı alanda oynadık. Kapalı ve derinlemesine savunma yapan Moldova'ya karşı hücumda sete yerleştiğimizde rakip defansın arkasında çok fazla topla buluşamadık. Ancak hareketli oyunda Burak, duran topta da ve ile pozisyonlar bulduk.

Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! İrdelenmesi gereken şey...

Burda irdelenmesi gereken, oyun içinde rakip savunma arkasındaki opsiyonları daha fazla değerlendirmemiz gerekir. Burak pas bağlantısına geldiği zaman ve Yusuf'un, yeri geldiğinde ve 'ın orta sahada iç koridorda topsuz koşu denemesi lazım. Kısa paslardan sonra dikine çok çabuk oynamak gerekir. Nitekim Burak'la böyle bir pozisyondan yararlanamadık.

Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! İrdelenmesi gereken şey...

İkinci devre oyuncu değişikleriyle beraber biraz daha 'ın destekleyici olarak ikinci santrfor gibi Burak'la oynaması kapalı savunmanın açılmasında en büyük anahtar formüldü. Goller geldiği gibi Cengiz'in özellikle ilk maçında iyi olmayan, Gine karşısında biraz daha artan performansı bu maçta gol atarak öz güvenini kazanmasını sağladı.

Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! İrdelenmesi gereken şey...

Bu 'ımız açısından çok önemliydi. Çünkü Cengiz bu sene 'da çok forma şansı bulamadı. Milli Takım'da çizgide Cengiz gibi hızlı, adam eksilten, topa iyi vuran ve savunma arkası koşu yapan oyuncu sayımız çok az. Kerem var o da iyi niyetli, yetenekli ama acemi. Avrupa Şampiyonası'nda skor alacağımız zaman kapanan savunmalara karşı Cengiz gibi becerili bir oyuncuya çizgilerde ihtiyaç duyacağız.

Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! İrdelenmesi gereken şey...

oynadığımız bu 3 hazırlık sınavında mutlaka olumlu ve olumsuz yönleri analiz edecek. ile yapacağımız açılış maçında bu seviyenin daha üzerinde bir 'ımız savunma ve hücum anlamında sahada yer alacaktır. Gövdeli oyunculardan kurulu, son dönemde Avrupa'da çok iyi oyunlar oynadığımız gibi sonuçlar da alan formda gelişen Milli Takım'ımız var. Bu değişimin de hasadını Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir şekilde alacağımızı umut ediyorum.

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