Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Türkiye-Moldova maçını değerlendirdi! "İrdelenmesi gereken şey..."

Bu Milli Takım'ımız açısından çok önemliydi. Çünkü Cengiz bu sene Leicester'da çok forma şansı bulamadı. Milli Takım'da çizgide Cengiz gibi hızlı, adam eksilten, topa iyi vuran ve savunma arkası koşu yapan oyuncu sayımız çok az. Kerem var o da iyi niyetli, yetenekli ama acemi. Avrupa Şampiyonası'nda skor alacağımız zaman kapanan savunmalara karşı Cengiz gibi becerili bir oyuncuya çizgilerde ihtiyaç duyacağız.