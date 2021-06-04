04 Haziran 2021, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşan Chelsea, Teknik Direktör Tuchel'in mukavelesini uzattı. İngiliz ekibinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:
Son dakika spor haberleri: Chelsea Thomas Tuchel’in sözleşmesini uzattı
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City'i mağlup ederek Avrupa'nın 1 numaralı kupasını ikinci kez müzesine götüren Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşan Chelsea, Teknik Direktör Tuchel'in mukavelesini uzattı. İngiliz ekibinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Şampiyonlar Ligi zaferimizin ardından teknik direktörümüz Thomas Tuchel'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını mutlulukla duyuruyoruz."
Alman teknik adam, ocak ayında Frank Lampard'ın yerine göreve gelmiş ve takımı Avrupa şampiyonluğuna taşımıştı. Tuchel, Chelsea'den önce Mainz, Dortmund ve PSG'yi çalıştırdı.
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