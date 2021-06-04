04 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Chelsea Thomas Tuchel’in sözleşmesini uzattı

Chelsea Tuchel’in sözleşmesini uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nde bir diğer temsilcisi 'i mağlup ederek 'nın 1 numaralı kupasını ikinci kez müzesine götüren , teknik direktör 'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşan , Teknik Direktör Tuchel'in mukavelesini uzattı. ekibinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Şampiyonlar Ligi zaferimizin ardından teknik direktörümüz 'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını mutlulukla duyuruyoruz."
Alman teknik adam, ocak ayında 'ın yerine göreve gelmiş ve takımı şampiyonluğuna taşımıştı. Tuchel, Chelsea'den önce , ve 'yi çalıştırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
A Milli Takım'da EURO 2020 hazırlıkları A Milli Takım'da EURO 2020 hazırlıkları
Real Madrid'in yeni sportif direktörü Luis Campos Real Madrid'in yeni sportif direktörü Luis Campos
İtalyan basınından flaş iddia! Milli oyuncu ve Milan... İtalyan basınından flaş iddia! Milli oyuncu ve Milan...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör