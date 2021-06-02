02 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu adayları belli oldu!

İngiltere'de yılın futbolcusu adayları belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

İngiltere'de yılın futbolcusu adayları belli oldu. Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday isimler arasında, şampiyon 'den , , ve , 'dan ve 'dan ödüle aday isimlerin arasında yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday isimler açıklandı.

İngiltere'de 2021 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında ligi zirvede tamamlayan 'den 4 futbolcuya yer verildi.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Manchester City'den, Türk asıllı Alman futbolcu 'ın yanı sıra, , ve yılın en iyi oyuncusu adayları arasında gösterildi.

'dan ve 'dan ödüle aday diğer isimler oldu.

Phil Foden, İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı. 'dan Bukayo Saka, 'dan , 'den , Manchester United'dan Mason Greenwood ve Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.

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